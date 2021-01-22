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Лэмпард – о возможной отставке: «Буду продолжать делать всё, что в моих силах»

22 Января 2021, 20:27,

Global Look Press

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард в очередной раз ответил на вопрос о своем будущем.

«Я не слушаю, что говорят обо мне. Если вы зайдёте в интернет, то непременно прочитаете что-то нехорошее про себя. Я не дурак и понимаю, что управлять командой нелегко, но я просто стараюсь делать свою работу.

Я делаю всё, что в моих силах, и буду продолжать это делать. Везде, где я работал, я выкладывался на все сто», - цитирует Лэмпарда Sky Sports.

«Челси» занимает лишь восьмое место после девятнадцати туров в АПЛ, имея в своём активе 29 очков, подопечные Лэмпарда начали чемпионат ударно и долгое время шли первой пятерке.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси, Фрэнк Лэмпард
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Комментарии (1)
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0
AleksAlves
22 Января 2021, 21:32
Надо еще Холланда, Мбапе, Де Брюйне переманить, Салаха, Ван Дейка и умничка поборется за Топ 4.
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