Лэмпард – о возможной отставке: «Буду продолжать делать всё, что в моих силах»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард в очередной раз ответил на вопрос о своем будущем.

«Я не слушаю, что говорят обо мне. Если вы зайдёте в интернет, то непременно прочитаете что-то нехорошее про себя. Я не дурак и понимаю, что управлять командой нелегко, но я просто стараюсь делать свою работу.

Я делаю всё, что в моих силах, и буду продолжать это делать. Везде, где я работал, я выкладывался на все сто», - цитирует Лэмпарда Sky Sports.

«Челси» занимает лишь восьмое место после девятнадцати туров в АПЛ, имея в своём активе 29 очков, подопечные Лэмпарда начали чемпионат ударно и долгое время шли первой пятерке.