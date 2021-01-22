Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​Варди пропустит несколько недель из-за удаления грыжи

22 Января 2021, 19:30,

Global Look Press

Нападающий «Лестера» Джейми Варди пропустит несколько недель из-за операции. Об этом рассказал главный тренер команды Брендан Роджерс.

«Варди пропустит несколько недель. В последние недели он был фантастическим, но мы чувствуем, что больше не можем откладывать операцию Джейми на грыже. Он не пропустит слишком много», - рассказал Роджерс на пресс-конференции.

В текущем чемпионате Англии Джейми Варди забил одиннадцать голов. Он делит третью строчку в рейтинге бомбардиров Премьер-лиги, отставая от лидирующего Мохамеда Салаха на два точных удара.

«Лестер» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Лестер, Джейми Варди
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