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​Эдегор должен перейти в «Арсенал» в ближайшие часы

22 Января 2021, 18:53,

Global Look Press

В ближайшие часы Мартин Эдегор должен стать футболистом лондонского «Арсенала». Об этом сообщает целый ряд испанских спортивных СМИ. «Канониры» арендуют двадцатидвухлетнего полузащитника у «Реала» до конца текущего сезона.

Талантливый норвежский полузащитник «Реала» в последние три года то и дело скитался по арендам. Вернувшись из «Реала Сосьедад» летом прошлого года, Эдегор остался в «Реале» и пытался зацепиться за свой шанс под руководством Зинедина Зидана. Тем не менее, в этом сезоне Мартин провёл на поле только 367 минут в девяти матчах. Результативными действиями футболист не отмечался.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Арсенал Лондон, Трансферы футбола - зима 2021, Мартин Эдегор
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