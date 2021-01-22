​Эдегор должен перейти в «Арсенал» в ближайшие часы

|
22 Января 2021, 18:53,
|
|
В ближайшие часы Мартин Эдегор должен стать футболистом лондонского «Арсенала». Об этом сообщает целый ряд испанских спортивных СМИ. «Канониры» арендуют двадцатидвухлетнего полузащитника у «Реала» до конца текущего сезона.
Талантливый норвежский полузащитник «Реала» в последние три года то и дело скитался по арендам. Вернувшись из «Реала Сосьедад» летом прошлого года, Эдегор остался в «Реале» и пытался зацепиться за свой шанс под руководством Зинедина Зидана. Тем не менее, в этом сезоне Мартин провёл на поле только 367 минут в девяти матчах. Результативными действиями футболист не отмечался.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Арсенал Лондон, Трансферы футбола - зима 2021, Мартин Эдегор