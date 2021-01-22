​Эдегор должен перейти в «Арсенал» в ближайшие часы

В ближайшие часы Мартин Эдегор должен стать футболистом лондонского «Арсенала». Об этом сообщает целый ряд испанских спортивных СМИ. «Канониры» арендуют двадцатидвухлетнего полузащитника у «Реала» до конца текущего сезона.

Талантливый норвежский полузащитник «Реала» в последние три года то и дело скитался по арендам. Вернувшись из «Реала Сосьедад» летом прошлого года, Эдегор остался в «Реале» и пытался зацепиться за свой шанс под руководством Зинедина Зидана. Тем не менее, в этом сезоне Мартин провёл на поле только 367 минут в девяти матчах. Результативными действиями футболист не отмечался.