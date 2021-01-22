Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Клопп: «Было бы глупо, если бы я сейчас говорил о гонке за титул АПЛ»

22 Января 2021, 16:48,

Global Look Press

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос, участвует ли его команда в чемпионской гонке. В четверг мерсисайдцы проиграли «Бёрнли» (0:1), проиграв дома в чемпионате впервые за три года и девять месяцев.

«Послушайте, если бы я сейчас здесь после поражения от «Бёрнли» и трёх-четырёх игр без забитых голов говорил о гонке за титул, насколько это было бы глупо? Мы просто должны выигрывать матчи. А для этого нужно забивать голы. Это то, в чём мы должны прибавить.

Если что-то не получается, нужно работать ещё усерднее и стабильные. Мы были стабильны, но это никогда не было тем, что мы воспринимали как должное», - сказал Клопп на пресс-конференции.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Tytus
22 Января 2021, 17:50

Фазу игрового кризиса в этом сезоне проходят все из условного, скажу так, ТОП-10. Разной степени кризиса, но все. Арсы вон почти до зоны вылета добрались...

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
Снова пресная ничья лидеров АПЛ: «Манчестер Юнайтед» отправил «Ливерпуль» на третью строчку
Снова пресная ничья лидеров АПЛ: «Манчестер Юнайтед» отправил «Ливерпуль» на третью строчку


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола