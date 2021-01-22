​Клопп: «Было бы глупо, если бы я сейчас говорил о гонке за титул АПЛ»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос, участвует ли его команда в чемпионской гонке. В четверг мерсисайдцы проиграли «Бёрнли» (0:1), проиграв дома в чемпионате впервые за три года и девять месяцев.

«Послушайте, если бы я сейчас здесь после поражения от «Бёрнли» и трёх-четырёх игр без забитых голов говорил о гонке за титул, насколько это было бы глупо? Мы просто должны выигрывать матчи. А для этого нужно забивать голы. Это то, в чём мы должны прибавить.

Если что-то не получается, нужно работать ещё усерднее и стабильные. Мы были стабильны, но это никогда не было тем, что мы воспринимали как должное», - сказал Клопп на пресс-конференции.