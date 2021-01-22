​«Лидс» купил газон, который предназначался «Тоттенхэму»

Летом прошлого года «Лидс» должен был перестелить газон на домашнем стадионе «Элланд Роуд». Однако сокращение сроков межсезонья привело к тому, что работы были отложены.

Из-за сложных погодных условий в последнее время газон на стадионе «Лидса» серьёзно испортился, что повлекло за собой жалобы. Пытаясь оперативно найти решение, «павлины» договорились с компанией по выращиванию газонов о предоставлении покрытия, которое изначально должен был получить «Тоттенхэм». Лондонский клуб согласился пойти на это из-за отмены матчей НФЛ на своём стадионе.

Как сообщает Daily Mail, операция обошлась «Лидсу» в 300 тысяч фунтов. Новый газон должен быть установлен к ближайшему домашнему матчу команды, запланированному на третье февраля.