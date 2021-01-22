Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​«Лидс» купил газон, который предназначался «Тоттенхэму»

22 Января 2021, 15:16,

Global Look Press

Летом прошлого года «Лидс» должен был перестелить газон на домашнем стадионе «Элланд Роуд». Однако сокращение сроков межсезонья привело к тому, что работы были отложены.

Из-за сложных погодных условий в последнее время газон на стадионе «Лидса» серьёзно испортился, что повлекло за собой жалобы. Пытаясь оперативно найти решение, «павлины» договорились с компанией по выращиванию газонов о предоставлении покрытия, которое изначально должен был получить «Тоттенхэм». Лондонский клуб согласился пойти на это из-за отмены матчей НФЛ на своём стадионе.

Как сообщает Daily Mail, операция обошлась «Лидсу» в 300 тысяч фунтов. Новый газон должен быть установлен к ближайшему домашнему матчу команды, запланированному на третье февраля.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тоттенхэм, Лидс
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
Снова пресная ничья лидеров АПЛ: «Манчестер Юнайтед» отправил «Ливерпуль» на третью строчку
Снова пресная ничья лидеров АПЛ: «Манчестер Юнайтед» отправил «Ливерпуль» на третью строчку


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола