Бэрри: «Грилиш способен заиграть в любом топ-клубе»

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22 Января 2021, 12:17,
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Экс-полузащитник «Астон Виллы» Гарет Бэрри высказался о будущем хавбека Джека Грилиша в бирмингемском клубе.
«Грилиш выступает за свой родной клуб, но «Астон Вилла» будет постоянно под давлением из-за борьбы за еврокубки. Бирмингемцам будет очень сложно сохранить Джека, если не получится выйти в еврокубки. Думаю, Грилиш способен заиграть в любом топ-клубе», - приводит слова Бэрри издание tbrfootball.
Ранее сообщалось об интересе к 25-летнему хавбеку со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля».
В нынешнем сезоне АПЛ Джек сыграл 16 поединков, записав на свой счет пять забитых мячей и семь голевых передач.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Гарет Бэрри, Джек Грилиш
Грилиш/Месси=Вилла/Барса. Я имею в виду, что любую команду, в которой будет играть Джек, нужно строить под него. Иначе будет как с Вернером и Хавертсом в Челси. Если бы Грановская и её скауты хоть немного смыслили в футболе, они бы понимали, что нельзя строить команду под двух таких разноплановых игроков, пришедших из совершенно разных команд и от тренеров с разной философией. А у Роман Аркадьича скорее пупок развяжется, чем завяжется мошна)))