Бэрри: «Грилиш способен заиграть в любом топ-клубе»

Экс-полузащитник «Астон Виллы» Гарет Бэрри высказался о будущем хавбека Джека Грилиша в бирмингемском клубе.

«Грилиш выступает за свой родной клуб, но «Астон Вилла» будет постоянно под давлением из-за борьбы за еврокубки. Бирмингемцам будет очень сложно сохранить Джека, если не получится выйти в еврокубки. Думаю, Грилиш способен заиграть в любом топ-клубе», - приводит слова Бэрри издание tbrfootball.

Ранее сообщалось об интересе к 25-летнему хавбеку со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля».

В нынешнем сезоне АПЛ Джек сыграл 16 поединков, записав на свой счет пять забитых мячей и семь голевых передач.