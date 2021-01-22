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Бэрри: «Грилиш способен заиграть в любом топ-клубе»

22 Января 2021, 12:17,

Global Look Press

Экс-полузащитник «Астон Виллы» Гарет Бэрри высказался о будущем хавбека Джека Грилиша в бирмингемском клубе.

«Грилиш выступает за свой родной клуб, но «Астон Вилла» будет постоянно под давлением из-за борьбы за еврокубки. Бирмингемцам будет очень сложно сохранить Джека, если не получится выйти в еврокубки. Думаю, Грилиш способен заиграть в любом топ-клубе», - приводит слова Бэрри издание tbrfootball.

Ранее сообщалось об интересе к 25-летнему хавбеку со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля».

В нынешнем сезоне АПЛ Джек сыграл 16 поединков, записав на свой счет пять забитых мячей и семь голевых передач.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Гарет Бэрри, Джек Грилиш
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Комментарии (1)
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Tytus
22 Января 2021, 14:43

Грилиш/Месси=Вилла/Барса. Я имею в виду, что любую команду, в которой будет играть Джек, нужно строить под него. Иначе будет как с Вернером и Хавертсом в Челси. Если бы Грановская и её скауты хоть немного смыслили в футболе, они бы понимали, что нельзя строить команду под двух таких разноплановых игроков, пришедших из совершенно разных команд и от тренеров с разной философией. А у Роман Аркадьича скорее пупок развяжется, чем завяжется мошна)))

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