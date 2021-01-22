«Лестер» может побороться за Эриксена

Датский полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Согласно данным издания Telegraph, заинтересованность в подписании 28-летнего футболиста проявляет «Лестер». Пока «лисы» не делали конкретного предложения Кристиану, поскольку их отпугивает высокая зарплата хавбека.

Напомним, что датчанин перебрался в миланский гранд в январе 2020-го года. Эриксен заключил с «Интером» долгосрочный контракт до лета 2024-го года.

В текущем сезоне чемпионата Италии полузащитник сыграл девять поединков, не отметившись результативными действиями.