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«Лестер» может побороться за Эриксена

22 Января 2021, 11:59,

Global Look Press

Датский полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Согласно данным издания Telegraph, заинтересованность в подписании 28-летнего футболиста проявляет «Лестер». Пока «лисы» не делали конкретного предложения Кристиану, поскольку их отпугивает высокая зарплата хавбека.

Напомним, что датчанин перебрался в миланский гранд в январе 2020-го года. Эриксен заключил с «Интером» долгосрочный контракт до лета 2024-го года.

В текущем сезоне чемпионата Италии полузащитник сыграл девять поединков, не отметившись результативными действиями.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лестер, Трансферы футбола - зима 2021, Кристиан Эриксен
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