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Журналист: «Милан» арендовал Томори у «Челси»

22 Января 2021, 11:19,

Global Look Press

Защитник Фикайо Тимори перешел из лондонского «Челси» в «Милан», утверждает в своем «Твиттере» известный инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно данным журналиста, «россонери» оформили аренду 23-летнего исполнителя до конца сезона с правом последующего выкупа за 28 миллионов евро.

Напомним, что Томори является воспитанником академии «пенсионеров». В текущем сезоне английской Премьер-лиги защитник сыграл всего один поединок, не отметившись результативными действиями.

Действующее трудовое соглашение Фикайо с лондонским клубом рассчитано до середины 2024-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан, Трансферы футбола - зима 2021, Фикайо Томори
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