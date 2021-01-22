Журналист: «Милан» арендовал Томори у «Челси»

Защитник Фикайо Тимори перешел из лондонского «Челси» в «Милан», утверждает в своем «Твиттере» известный инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно данным журналиста, «россонери» оформили аренду 23-летнего исполнителя до конца сезона с правом последующего выкупа за 28 миллионов евро.

Напомним, что Томори является воспитанником академии «пенсионеров». В текущем сезоне английской Премьер-лиги защитник сыграл всего один поединок, не отметившись результативными действиями.

Действующее трудовое соглашение Фикайо с лондонским клубом рассчитано до середины 2024-го года.