Впервые с 2000 года «Ливерпуль» не забил в четырёх матчах АПЛ подряд

В рамках 19-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на своем поле принимал «Бёрнли». Подопечные Юргена Клоппа потерпели фиаско со счетом 0:1.

Как сообщает Opta, мерсисайдцы не смогли поразить ворота соперника в четвертом матче Премьер-лиги подряд. Это худшая безголевая серия «Ливерпуля» в чемпионате Англии с 2000-го года.

Также отметим, что «Бёрнли» прервал 68-матчевую беспроигрышную серию «красных» в домашних матчах на «Энфилде».

После 19 туров АПЛ «Ливерпуль», набрав 34 очка, занимает четвертую позицию в турнирной таблице. Следующую игру в чемпионате подопечные Клоппа проведут на выезде против «Тоттенхэма».