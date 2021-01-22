Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Впервые с 2000 года «Ливерпуль» не забил в четырёх матчах АПЛ подряд

22 Января 2021, 10:42,

Global Look Press

В рамках 19-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на своем поле принимал «Бёрнли». Подопечные Юргена Клоппа потерпели фиаско со счетом 0:1.

Как сообщает Opta, мерсисайдцы не смогли поразить ворота соперника в четвертом матче Премьер-лиги подряд. Это худшая безголевая серия «Ливерпуля» в чемпионате Англии с 2000-го года.

Также отметим, что «Бёрнли» прервал 68-матчевую беспроигрышную серию «красных» в домашних матчах на «Энфилде».

После 19 туров АПЛ «Ливерпуль», набрав 34 очка, занимает четвертую позицию в турнирной таблице. Следующую игру в чемпионате подопечные Клоппа проведут на выезде против «Тоттенхэма».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль
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