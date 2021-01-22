Каррагер: «Чемпионский титул постепенно уходит от «Ливерпуля»

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22 Января 2021, 10:24,
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Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о шансах мерсисайдцев в борьбе за чемпионский титул. В последнем матче команда Юргена Клоппа на своем поле проиграла «Бёрнли» со счетом 0:1.
«Складывается впечатление, что титул постепенно уходит от «Ливерпуля». Впрочем, отставание пока небольшое, его можно отыграть. Но я считаю, что мерсисайдцы в ближайшие недели будут больше думать о месте в топ-4, а не о титуле. Команде нужно срочно вернуться к голам и победам», - приводит слова Каррагера издание Manchester Evening News.
После 19 туров английской Премьер-лиги мерсисайский гранд с 34 очками занимает четвертое место в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ливерпуль, Джейми Каррагер
Это АПЛ там всегда высокая борьба за чемпионство.
Это же не Испания, где две команды за титул спорят. Про Италию не буду вспоминать, а то гоббы обидятся. В Англии конкуренция даже в период господства МЮ была высокой.