Каррагер: «Чемпионский титул постепенно уходит от «Ливерпуля»

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о шансах мерсисайдцев в борьбе за чемпионский титул. В последнем матче команда Юргена Клоппа на своем поле проиграла «Бёрнли» со счетом 0:1.

«Складывается впечатление, что титул постепенно уходит от «Ливерпуля». Впрочем, отставание пока небольшое, его можно отыграть. Но я считаю, что мерсисайдцы в ближайшие недели будут больше думать о месте в топ-4, а не о титуле. Команде нужно срочно вернуться к голам и победам», - приводит слова Каррагера издание Manchester Evening News.

После 19 туров английской Премьер-лиги мерсисайский гранд с 34 очками занимает четвертое место в турнирной таблице.