Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Каррагер: «Чемпионский титул постепенно уходит от «Ливерпуля»

22 Января 2021, 10:24,

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Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о шансах мерсисайдцев в борьбе за чемпионский титул. В последнем матче команда Юргена Клоппа на своем поле проиграла «Бёрнли» со счетом 0:1.

«Складывается впечатление, что титул постепенно уходит от «Ливерпуля». Впрочем, отставание пока небольшое, его можно отыграть. Но я считаю, что мерсисайдцы в ближайшие недели будут больше думать о месте в топ-4, а не о титуле. Команде нужно срочно вернуться к голам и победам», - приводит слова Каррагера издание Manchester Evening News.

После 19 туров английской Премьер-лиги мерсисайский гранд с 34 очками занимает четвертое место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Джейми Каррагер
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Комментарии (2)
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1
andi
22 Января 2021, 11:12

Это АПЛ там всегда высокая борьба за чемпионство.

3
Кар Карыч
22 Января 2021, 10:47

Это же не Испания, где две команды за титул спорят. Про Италию не буду вспоминать, а то гоббы обидятся. В Англии конкуренция даже в период господства МЮ была высокой.

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