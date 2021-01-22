Вейналдум: «Не могу объяснить, почему «Ливерпулю» не удаётся забить»

Хавбек «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум пообщался с журналистами после домашнего матча против «Бёрнли». Мерсисайдцы потерпели поражение со счетом 0:1.

«Непростая встреча. Мы имели достаточно моментов, чтобы поразить ворота соперника, но у нас это не получилось. Было несколько 100-процентных возможностей забить. «Ливерпулю» не удается забить, не могу объяснить, почему так», - передает слова голландского полузащитника издание Sky Sports.

По итогам 19 туров АПЛ «красные» с 34 баллами занимают четвертое место в турнирной таблице. Следующую игру в чемпионате подопечные Клоппа проведут на выезде против лондонского «Тоттенхэма».