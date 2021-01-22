Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Клопп: «Сейчас «Ливерпуль» не задумывается о чемпионской гонке»

22 Января 2021, 10:10,

fratria.ru

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о чемпионской гонке после домашнего поражения от «Бёрнли» в поединке 19-го тура английской Премьер-лиги. Мерсисайдцы уступили со счетом 0:1, прервав 68-матчевую беспроигрышную серию на своем поле.

«Трудно объяснить, почему мы проиграли. Нужно разбираться с этой ситуацией вместе, мы этим займемся на ближайшем собрании. В настоящий момент «Ливерпуль» не задумывается о чемпионской гонке», - цитирует немецкого тренера издание BBC Sport.

После 19 туров Премьер-лиги мерсисайдцы с 34 очками занимают четвертое место в турнирной таблице. Следующий матч в чемпионате команда Юргена Клоппа проведет на выезде против лондонского «Тоттенхэма».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
Снова пресная ничья лидеров АПЛ: «Манчестер Юнайтед» отправил «Ливерпуль» на третью строчку
Снова пресная ничья лидеров АПЛ: «Манчестер Юнайтед» отправил «Ливерпуль» на третью строчку


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола