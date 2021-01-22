Клопп: «Сейчас «Ливерпуль» не задумывается о чемпионской гонке»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о чемпионской гонке после домашнего поражения от «Бёрнли» в поединке 19-го тура английской Премьер-лиги. Мерсисайдцы уступили со счетом 0:1, прервав 68-матчевую беспроигрышную серию на своем поле.

«Трудно объяснить, почему мы проиграли. Нужно разбираться с этой ситуацией вместе, мы этим займемся на ближайшем собрании. В настоящий момент «Ливерпуль» не задумывается о чемпионской гонке», - цитирует немецкого тренера издание BBC Sport.

После 19 туров Премьер-лиги мерсисайдцы с 34 очками занимают четвертое место в турнирной таблице. Следующий матч в чемпионате команда Юргена Клоппа проведет на выезде против лондонского «Тоттенхэма».