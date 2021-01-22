Клопп: «Поражение от «Бёрнли» - моя вина»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от встречи с «Бёрнли» в рамках 19-го тура чемпионата Англии. Мерсисайдцы сенсационно уступили на своем поле со счетом 0:1.

«Мы уступили, это было практически невозможно, но случилось. Поражение - моя вина. Моя обязанность - убедиться, что у парней отличный настрой. Сегодня это не сработало.

Было очень тяжело играть против «Бёрнли». Если получается забить первым в таких матчах, это сильно облегчает задачу. Однако у нас не получилось», - приводит слова немецкого тренера портал Goal.

После 29 туров мерсисайдцы занимают четвертое место в турнирной таблице АПЛ. В активе клуба 34 балла. «Ливерпуль» отстает от лидирующего «Манчестер Юнайтед» на шесть очков.