Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Ливерпуль» прервал 68-матчевую серию без поражений в домашних матчах АПЛ

22 Января 2021, 08:26,

Global Look Press

В рамках 19-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на своем домашнем стадионе «Энфилд» принимал «Бёрнли». Встреча завершилась сенсационным поражением команды Юргена Клоппа со счетом 0:1.

Согласно данным OptaJoe в «Твиттере», мерсисайдцы проиграли дома в чемпионате Англии впервые с апреля 2017-го года. Тогда «Ливерпуль» потерпел фиаско в поединке против «Кристал Пэлас» со счетом 1:2.

После вчерашнего поражения подопечные Юргена Клоппа опустились на четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. На счету клуба 34 балла. Мерсисайдцы отстают от лидирующего «Манчестер Юнайтед» на шесть очков.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль
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