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«Ливерпуль» снова удивил, проиграв «Бёрнли» на «Энфилде»

22 Января 2021, 00:53,

Евро-Футбол.Ру

В четверг «Ливерпуль» продлил невероятную серию без побед в Премьер-лиге до пяти матчей.

Протокол игры  
Ливерпуль 0:1 Бёрнли
    83' Барнс Эшли (0:1)
Алиссон Бекер Александер-Арнольд Трент Матип Жоэль   87' Фабиньо Энрике   45' Робертсон Эндрю Шакири Джердан   84' (Минамино Такуми (   84') Тьяго Алькантара Вейналдум Джорджиньо Окслейд-Чемберлен Алекс   57' (Фирмино Роберто (   57') Ориги Дивок   57' (Салах Мохамед (   57') Мане Садио
Запасные: Филлипс Натаниэль Милнер Джеймс Келлехер Каомхин Уильямс Неко Джонс Кёртис Цимикас Костас
Поуп Ник Лоутон Мэттью Тарковски Джеймс Ми Бен Тэйлор Чарли   49' (Питерс Эрик (   49') Брэйди Роберт   65' (Гудмундссон Йоханн (   65') Вествуд Эшли Браунхилл Джош Макнил Дуайт Вуд Крис Барнс Эшли   39'
Запасные: Корк Джек Родригес Джей Стивенс Дейл Бардсли Филипп Пикок-Фаррелл Бэйли Лонг Кевин Выдра Матей
21 января. Стадион "Энфилд".

В игре с  обладающим крепкой обороной «Бёрнли» команда Юргена Клоппа могла забивать не раз, но в конце первого тайма перекладина спасла аутсайдеров от гола после выхода Дивока Ориги один на один с голкипером, а после перерыва Трент Александр-Арнольд, Мохамед Салах и Роберто Фирмино не смогли пробить вратаря и защитника на ленточке.  А вот «Бёрнли» дождался шанса, на 83-й минуте Эшли Барнс уверенно исполнил пенальти, который сам же и заработал.

«Бёрнли» на пять очков отдалился от зоны вылета, такой же интервал у «Ливерпуля» от первого места.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ливерпуль, Бёрнли
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Комментарии (3)
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0
Leonardis
22 Января 2021, 01:09

короче Ливер отыгрался...

0
KING KENNI
22 Января 2021, 01:06

Да что за там такое у них происходит?... Печально. Больше вызывает беспокойство не ничьи и поражения, а отсутствие голов.
Должны что то решать, иначе сезон можно списывать

0
CELTIC FROST
22 Января 2021, 01:00

Ливерпуль вообще после Нового года удивляет. атака просела просто очень сильно. А ведь некоторое время назад казалось, что еще немного, и команда уйдет в отрыв от соперников. Но что-то произошло, и игроки практически перестали забивать. За противостояние с Лейпцигом очень тревожно.

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