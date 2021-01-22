«Ливерпуль» снова удивил, проиграв «Бёрнли» на «Энфилде»

В четверг «Ливерпуль» продлил невероятную серию без побед в Премьер-лиге до пяти матчей.

В игре с обладающим крепкой обороной «Бёрнли» команда Юргена Клоппа могла забивать не раз, но в конце первого тайма перекладина спасла аутсайдеров от гола после выхода Дивока Ориги один на один с голкипером, а после перерыва Трент Александр-Арнольд, Мохамед Салах и Роберто Фирмино не смогли пробить вратаря и защитника на ленточке. А вот «Бёрнли» дождался шанса, на 83-й минуте Эшли Барнс уверенно исполнил пенальти, который сам же и заработал.

«Бёрнли» на пять очков отдалился от зоны вылета, такой же интервал у «Ливерпуля» от первого места.