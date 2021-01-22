«Ливерпуль» снова удивил, проиграв «Бёрнли» на «Энфилде»

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22 Января 2021, 00:53,
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В четверг «Ливерпуль» продлил невероятную серию без побед в Премьер-лиге до пяти матчей.
Протокол игры
|83' Барнс Эшли (0:1)
Алиссон Бекер • Александер-Арнольд Трент • Матип Жоэль • 87'Фабиньо Энрике • 45'Робертсон Эндрю • Шакири Джердан 84' ( Минамино Такуми ( 84') • Тьяго Алькантара • Вейналдум Джорджиньо • Окслейд-Чемберлен Алекс 57' ( Фирмино Роберто ( 57') • Ориги Дивок 57' ( Салах Мохамед ( 57') • Мане Садио
Запасные: Филлипс Натаниэль • Милнер Джеймс • Келлехер Каомхин • Уильямс Неко • Джонс Кёртис • Цимикас Костас
Поуп Ник • Лоутон Мэттью • Тарковски Джеймс • Ми Бен • Тэйлор Чарли 49' ( Питерс Эрик ( 49') • Брэйди Роберт 65' ( Гудмундссон Йоханн ( 65') • Вествуд Эшли • Браунхилл Джош • Макнил Дуайт • Вуд Крис • Барнс Эшли 39'
Запасные: Корк Джек • Родригес Джей • Стивенс Дейл • Бардсли Филипп • Пикок-Фаррелл Бэйли • Лонг Кевин • Выдра Матей
21 января. Стадион "Энфилд".
В игре с обладающим крепкой обороной «Бёрнли» команда Юргена Клоппа могла забивать не раз, но в конце первого тайма перекладина спасла аутсайдеров от гола после выхода Дивока Ориги один на один с голкипером, а после перерыва Трент Александр-Арнольд, Мохамед Салах и Роберто Фирмино не смогли пробить вратаря и защитника на ленточке. А вот «Бёрнли» дождался шанса, на 83-й минуте Эшли Барнс уверенно исполнил пенальти, который сам же и заработал.
«Бёрнли» на пять очков отдалился от зоны вылета, такой же интервал у «Ливерпуля» от первого места.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ливерпуль, Бёрнли
короче Ливер отыгрался...
Да что за там такое у них происходит?... Печально. Больше вызывает беспокойство не ничьи и поражения, а отсутствие голов.
Должны что то решать, иначе сезон можно списывать
Ливерпуль вообще после Нового года удивляет. атака просела просто очень сильно. А ведь некоторое время назад казалось, что еще немного, и команда уйдет в отрыв от соперников. Но что-то произошло, и игроки практически перестали забивать. За противостояние с Лейпцигом очень тревожно.