«РБ Лейпциг» не отпустил Нагельсманна в «Челси»

Вероятность того, что главный тренер «РБ Лейпцига» Юлиан Нагельсманн примет предложение «Челси» и уйдёт из команды, крайне мала, сообщает Sky Sport.

Несмотря на хорошие отношения между клубами после трансферов Ампаду в стан немцев и Вернера уже в расположение лондонцев, генеральный директор «РБ Лейпцига» Оливер Минцлафф не готов отпустить Юлиана в важный отрезок сезона. Если же это произойдёт, то немца может заменить Джесси Марш, ныне возглавляющий «РБ Зальцбург».

В текущем сезоне Бундеслиги «РБ Лейпциг» располагается на втором месте после 17 игр, отставая от «Баварии» всего на 4 очка.