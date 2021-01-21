«РБ Лейпциг» не отпустил Нагельсманна в «Челси»

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21 Января 2021, 22:19,
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Вероятность того, что главный тренер «РБ Лейпцига» Юлиан Нагельсманн примет предложение «Челси» и уйдёт из команды, крайне мала, сообщает Sky Sport.
Несмотря на хорошие отношения между клубами после трансферов Ампаду в стан немцев и Вернера уже в расположение лондонцев, генеральный директор «РБ Лейпцига» Оливер Минцлафф не готов отпустить Юлиана в важный отрезок сезона. Если же это произойдёт, то немца может заменить Джесси Марш, ныне возглавляющий «РБ Зальцбург».
В текущем сезоне Бундеслиги «РБ Лейпциг» располагается на втором месте после 17 игр, отставая от «Баварии» всего на 4 очка.
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Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
|Теги: РБ Лейпциг, Юлиан Нагельсманн, Бундеслига
что он там забыл в этом Челси ??? престиж типа игры в самой ,. крутой ,, лиге ?? сомнительно , к тому же срок там если что очень недолог ,а у него очень твердая позиция в бундеслиге , я бы сказал самая крепкая из всех тренеров , он выдает игру , открывает игроков которых хорошо прадают и он хорошо покупает , я уже где то писал , что он может быть вечным ну или очень долго пока несет бабки , а несет он их неплохо , чем то похоже с Венгером , пока тот нес бабло всем было наплевать на результат , а как пошли трасферные провалы чувака ушли ))) в апл ему делать нечего , титулы на хлеб не намажешь , а бабла в Лейпциге ему отваливают неплохо , НО в конце сезона могут и его продать -- Реал , Барса , Арсенал , ну и тот же Челси , хотя я не думаю что у челсяков хватит бобла , они там же шустро хотят вновь накупить звезд как когда то и выиграть и апл и ЛЧ , уже не прокатит ...
Каждый раз, когда натыкаюсь на сообщение о новом кандидате в тренеры Челси, вспоминаю известную фразу Марка Твена "Слухи о моей смерти были преувеличением".