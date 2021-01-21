Руни: «Манчестер Юнайтед» выиграет АПЛ в этом сезоне»

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21 Января 2021, 19:48,
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Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни считает, что «Манчестер Юнайтед» по силам стать чемпионом Англии в нынешнем сезоне.
«В последние несколько лет «Манчестер Юнайтед» не мог бороться за титул, но теперь они подписали таких игроков, как Фернандеш и Кавани – это футболисты с менталитетом победителя. Это очень помогает клубу. Сейчас команда претендует на первое место. Шесть недель назад я сказал тренерам в офисе, что верю в «Манчестер Юнайтед». Мое мнение не изменилось, я по-прежнему считаю, что «манкунианцы» выиграют АПЛ. Погба сыграет в этом ключевую роль», - цитирует Руни Sky Sports.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Юнайтед, Уэйн Руни
только на Кавани и Фернандеше далеко не уедешь, оборона же совсем дырявая...
13 матчей без поражений в АПЛ подряд;
17 матчей без поражений на выезде подряд;
скаузеры - чемпионы - не создали ни одного 100-процентного момента у ворот Де Хеа.
так как это всё возможно с "дырявой обороной"? ты хоть иногда думай перед тем как испачкать комменторезку)
Да они привыкли жужжать про середняка АПЛ и пресловутое 6е место...да и ... с ними))
Мечтать не вредно...