Руни: «Манчестер Юнайтед» выиграет АПЛ в этом сезоне»

Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни считает, что «Манчестер Юнайтед» по силам стать чемпионом Англии в нынешнем сезоне.

«В последние несколько лет «Манчестер Юнайтед» не мог бороться за титул, но теперь они подписали таких игроков, как Фернандеш и Кавани – это футболисты с менталитетом победителя. Это очень помогает клубу. Сейчас команда претендует на первое место. Шесть недель назад я сказал тренерам в офисе, что верю в «Манчестер Юнайтед». Мое мнение не изменилось, я по-прежнему считаю, что «манкунианцы» выиграют АПЛ. Погба сыграет в этом ключевую роль», - цитирует Руни Sky Sports.