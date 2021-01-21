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21 Января 2021, 17:36,
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Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро заразился коронавирусом.
«После тесного контакта с больным коронавирусом я находился на самоизоляции. Последний тест, который я сдал, оказался положительным. У меня были некоторые симптомы, я выполняю указания врачей, чтобы вылечиться как можно скорее. Берегите себя!» - написал Агуэро в «Твиттере».
32-летний аргентинец принял участие в девяти матчах «горожан» в нынешнем сезоне и отметился двумя забитыми голами. Агуэро пропустил несколько месяцев из-за повреждения.
«Манчестер Сити» занимает вторую строчку в турнирной таблице после 19 туров, при этом «горожане» имеют ещё одну игру в запасе.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Сити, Серхио Агуэро