Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро заразился коронавирусом.

«После тесного контакта с больным коронавирусом я находился на самоизоляции. Последний тест, который я сдал, оказался положительным. У меня были некоторые симптомы, я выполняю указания врачей, чтобы вылечиться как можно скорее. Берегите себя!» - написал Агуэро в «Твиттере».

32-летний аргентинец принял участие в девяти матчах «горожан» в нынешнем сезоне и отметился двумя забитыми голами. Агуэро пропустил несколько месяцев из-за повреждения.

«Манчестер Сити» занимает вторую строчку в турнирной таблице после 19 туров, при этом «горожане» имеют ещё одну игру в запасе.