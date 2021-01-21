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Клопп – о матче с «Бёрнли»: «Мы должны заслужить победу»

21 Января 2021, 16:30,

Global Look Press

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча с «Бёрнли».

«Мы должны заслужить победу, сыграв хорошо. Это то, над чем мы работаем.

В последнее время часто говорят о нашей форме, меня это никак не отвлекает. Нормально, когда поднимают эту тему, потому что каждое твое выступление находится под пристальным вниманием, если ты работаешь в таком большом клубе.

Мы не отвлекаемся на все разговоры и просто сосредотачиваемся на работе, чтобы поскорее преодолеть спад», - цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

Матч между «Ливерпулем» и «Бёрнли» состоится сегодня, 21 января.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп, Бёрнли
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