Клопп – о матче с «Бёрнли»: «Мы должны заслужить победу»

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21 Января 2021, 16:30,
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Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча с «Бёрнли».
«Мы должны заслужить победу, сыграв хорошо. Это то, над чем мы работаем.
В последнее время часто говорят о нашей форме, меня это никак не отвлекает. Нормально, когда поднимают эту тему, потому что каждое твое выступление находится под пристальным вниманием, если ты работаешь в таком большом клубе.
Мы не отвлекаемся на все разговоры и просто сосредотачиваемся на работе, чтобы поскорее преодолеть спад», - цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».
Матч между «Ливерпулем» и «Бёрнли» состоится сегодня, 21 января.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп, Бёрнли