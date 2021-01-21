«Кристал Пэлас» арендовал Матету

Нападающий Жан-Филипп Матета перешёл из «Майнца» в «Кристал Пэлас» на правах аренды.

Как сообщает пресс-служба английского клуба, аренда рассчитана на полтора года, в соглашении предусмотрено право выкупа француза.

«Я очень рад перейти в «Кристал Пэлас», с нетерпением жду возможности приступить к тренировкам. Когда я был ребенком, то я мечтал играть в английской Премьер-лиге, это осуществилось. Я покажу фанатом «Кристал Пэлас», на что я способен», - цитирует Матету пресс-служба английского клуба.

23-летний нападающий сыграл семнадцать матчей за «Майнц» в нынешнем сезоне, забил десять голов и отдал одну голевую передачу.