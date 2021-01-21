Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Кристал Пэлас» арендовал Матету

21 Января 2021, 14:11,

Global Look Press

Нападающий Жан-Филипп Матета перешёл из «Майнца» в «Кристал Пэлас» на правах аренды.

Как сообщает пресс-служба английского клуба, аренда рассчитана на полтора года, в соглашении предусмотрено право выкупа француза.

«Я очень рад перейти в «Кристал Пэлас», с нетерпением жду возможности приступить к тренировкам. Когда я был ребенком, то я мечтал играть в английской Премьер-лиге, это осуществилось. Я покажу фанатом «Кристал Пэлас», на что я способен», - цитирует Матету пресс-служба английского клуба.

23-летний нападающий сыграл семнадцать матчей за «Майнц» в нынешнем сезоне, забил десять голов и отдал одну голевую передачу.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Кристал Пэлас, Майнц, Трансферы футбола - состоявшиеся зима 2021, жан-филипп матета
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
altmax
21 Января 2021, 16:06

Это просто Мата и Артета)

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
Снова пресная ничья лидеров АПЛ: «Манчестер Юнайтед» отправил «Ливерпуль» на третью строчку
Снова пресная ничья лидеров АПЛ: «Манчестер Юнайтед» отправил «Ливерпуль» на третью строчку


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола