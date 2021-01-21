Лондонский клуб нацелился на сына Симеоне

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21 Января 2021, 12:43,
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Аргентинский форвард Джованни Симеоне, правами на которого владеет «Кальяри», имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге.
Согласно информации издания Sky Sports, заинтересованность в трансфере 25-летнего футболиста, являющегося сыном главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне, проявляет лондонский «Вест Хэм». «Молотобойцы» готовы арендовать Джованни до конца сезона с правом последующего выкупа.
В нынешнем розыгрыше итальянского чемпионата Симеоне провел 16 поединков, записав на свой счет пять забитых мячей и одну результативную передачу.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Вест Хэм, Трансферы футбола - зима 2021, Джованни Симеоне