Сульшер: «Погба находится в отличной форме»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился мнением об игре полузащитника Поля Погба в поединке 18-го тура чемпионата Англии против лондонского «Фулхэма». Матч завершился победой манкунианцев со счетом 2:1.

«Я давно говорил, что Погба способен на многое. Поль может играть широко, умеет создавать голевые моменты и хорошо бьет по воротам. В этой встрече он забил отличный гол.

В настоящий момент Погба находится в отличной форме. Он провел хороший поединок», - приводит слова норвежского специалиста портал Goal.

В текущем сезоне АПЛ 27-летний француз сыграл 16 матчей и забил три гола.