Сульшер: «Погба находится в отличной форме»

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21 Января 2021, 10:47,
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Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился мнением об игре полузащитника Поля Погба в поединке 18-го тура чемпионата Англии против лондонского «Фулхэма». Матч завершился победой манкунианцев со счетом 2:1.
«Я давно говорил, что Погба способен на многое. Поль может играть широко, умеет создавать голевые моменты и хорошо бьет по воротам. В этой встрече он забил отличный гол.
В настоящий момент Погба находится в отличной форме. Он провел хороший поединок», - приводит слова норвежского специалиста портал Goal.
В текущем сезоне АПЛ 27-летний француз сыграл 16 матчей и забил три гола.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Поль Погба, Уле Гуннар Сульшер
Интересно, как изменилось его мнение, поговорил с Райолой? Тот же мог посоветовать Погба только уход... В то, что Погба сам взялся за голову, я тоже никогда не поверю. Может, действительно, решил остаться в МЮ и показывать футбол?