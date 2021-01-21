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Сульшер: «Погба находится в отличной форме»

21 Января 2021, 10:47,

Global Look Press

Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился мнением об игре полузащитника Поля Погба в поединке 18-го тура чемпионата Англии против лондонского «Фулхэма». Матч завершился победой манкунианцев со счетом 2:1.

«Я давно говорил, что Погба способен на многое. Поль может играть широко, умеет создавать голевые моменты и хорошо бьет по воротам. В этой встрече он забил отличный гол.

В настоящий момент Погба находится в отличной форме. Он провел хороший поединок», - приводит слова норвежского специалиста портал Goal.

В текущем сезоне АПЛ 27-летний француз сыграл 16 матчей и забил три гола.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Поль Погба, Уле Гуннар Сульшер
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Комментарии (2)
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0
make1972
21 Января 2021, 13:17
до поры до времени очень скоро как боллотели будет ждите
0
Super fanat
21 Января 2021, 12:44

Интересно, как изменилось его мнение, поговорил с Райолой? Тот же мог посоветовать Погба только уход... В то, что Погба сам взялся за голову, я тоже никогда не поверю. Может, действительно, решил остаться в МЮ и показывать футбол?

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