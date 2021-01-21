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«ПСЖ» хочет перехватить у «Барселоны» Эрика Гарсию

21 Января 2021, 09:26,

Global Look Press

Каталонская «Барселона» не станет подписывать защитника «Манчестер Сити» Эрика Гарсию в зимнее трансферное окно. Этим намерен воспользоваться «ПСЖ», который заинтересован в переходе 20-летнего испанца.

Согласно информации издания Mundo Deportivo, парижский гранд готов подписать Гарсию в январе. Сам игрок пока склоняется к возвращению в «Барселону», однако «ПСЖ» может сделать ему более выгодное предложение.

Эрик является воспитанником академии «сине-гранатовых». В текущем сезоне защитник провел за «Манчестер Сити» семь поединков, однако результативными действиями не отметился.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Трансферы футбола - зима 2021, Эрик Гарсия
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