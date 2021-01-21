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Себальос высказался о будущем Эдегора в «Реале»

21 Января 2021, 09:12,

Global Look Press

Хавбек лондонского «Арсенала» Дани Себальос высказался о перспективах норвежского полузащитника Мартина Эдегора в мадридском «Реале».

«Молодежи нужна регулярная игровая практика. Пока не знаю, что будет с карьерой Эдегора, но очевидно, что любой футболист, который желает добиться успеха в «Реале», воспользуется шансом, который ему предоставили», - передает слова Себальоса портал Goal.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» хотел бы оформить аренду Эдегора. «Канониры» рассчитывают подписать Мартина до конца сезона-2020/2021.

Норвежец провел девять матчей за «сливочных» в этом сезоне, но результативными действиями не отметился.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Мартин Эдегор, Дани Себальос
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