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«Манчестер Сити», «Милан» и «Реал» претендуют на аргентинского защитника

21 Января 2021, 08:35,

Global Look Press

Защитник Маркос Сенеси, выступающий в чемпионате Голландии за роттердамский «Фейеноорд», попал в сферу интересов нескольких европейских грандов. Об этом рапортует издание De Telegraaf.

Согласно данным источника, в подписании 23-летнего аргентинца заинтересованы «Манчестер Сити», «Милан» и мадридский «Реал». Стоимость футболиста оценивается в 35 миллионов евро.

Роттердамцы не планируют продавать Сенеси и готовы предложить ему новый контракт, который будет рассчитан до 2025-го года. В договоре будет прописана клаузула в размере 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Маркос сыграл 17 поединков в Эредивизии и забил два гола.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Манчестер Сити, Милан, Трансферы футбола - зима 2021, Маркос Сенеси
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