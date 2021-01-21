«Манчестер Сити», «Милан» и «Реал» претендуют на аргентинского защитника

Защитник Маркос Сенеси, выступающий в чемпионате Голландии за роттердамский «Фейеноорд», попал в сферу интересов нескольких европейских грандов. Об этом рапортует издание De Telegraaf.

Согласно данным источника, в подписании 23-летнего аргентинца заинтересованы «Манчестер Сити», «Милан» и мадридский «Реал». Стоимость футболиста оценивается в 35 миллионов евро.

Роттердамцы не планируют продавать Сенеси и готовы предложить ему новый контракт, который будет рассчитан до 2025-го года. В договоре будет прописана клаузула в размере 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Маркос сыграл 17 поединков в Эредивизии и забил два гола.