Аллегри и Тухель готовы возглавить «Челси»

Итальянец Массимилиано Аллегри и немец Томас Тухель, находящиеся сейчас без работы, заинтересованы в сотрудничестве с лондонским «Челси», об этом рапортует издание Sky Sports.

Согласно данным источника, нынешний главный тренер команды Фрэнк Лэмпард близок к увольнению из-за неудачного выступления команды в Премьер-лиге. После 19 туров чемпионата Англии «пенсионеры» набрали 29 баллов и располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице.

Последним местом работы Тухеля был французский «ПСЖ». Что касается Аллегри, то его последним клубом был туринский «Ювентус».