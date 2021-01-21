Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Аллегри и Тухель готовы возглавить «Челси»

21 Января 2021, 08:21,

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Итальянец Массимилиано Аллегри и немец Томас Тухель, находящиеся сейчас без работы, заинтересованы в сотрудничестве с лондонским «Челси», об этом рапортует издание Sky Sports.

Согласно данным источника, нынешний главный тренер команды Фрэнк Лэмпард близок к увольнению из-за неудачного выступления команды в Премьер-лиге. После 19 туров чемпионата Англии «пенсионеры» набрали 29 баллов и располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице.

Последним местом работы Тухеля был французский «ПСЖ». Что касается Аллегри, то его последним клубом был туринский «Ювентус».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Массимилиано Аллегри, Томас Тухель
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