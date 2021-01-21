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Голы Кавани и Погба принесли «Манчестер Юнайтед» победу над «Фулхэмом» и первое место

21 Января 2021, 01:14,

Global Look Press

«Манчестер Юнайтед» вернулся на первое место в турнирной таблице, одолев «Фулхэм» в матче Премьер-лиги. Уже на первых минут «красные дьяволы» неудачно сыграли в обороне, упустив Адемолу Лукмена, который оказался сам перед Давидом де Хеа и обыграл его. В середине первого тайма Бруну Фернандеш плотно пробил в штангу, а в следующей атаке Эдинсон Кавани здорово сыграл на подборе и в упор забил мяч. Решающим стал эпизод после перерыва, когда Поль Погба от правого угла штрафной метко пробил в дальнюю часть ворот. На это лондонцы не смогли адекватно ответить - победа «МЮ» (2:1).

Протокол игры  
Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед
(1:0) Лукмен Адемола 5'    
    21' Кавани Эдинсон (1:1)
    65' Погба Поль (1:2)
Ареола Альфонс Эйна Ола   69'   83' (Митрович Александр (   83') Андерсен Йоаким Адарабиойо Олуватосин Тете Кенни Замбо-Ангисса Андре-Франк   12'   79' (Лемина Марио (   79') Рид Харрисон Брайан Джо   62' Лофтус-Чик Рубен Лукмен Адемола Кавалейру Иван   71' (Камара Абубакар (   71')
Запасные: Родак Марек Гектор Майкл Одои Денис Рим Тим Кебано Нескенс Онома Джошуа
Де Хеа Давид Уан-Биссака Аарон Байи Эрик Магуайр Гарри Шоу Люк Фред Сантос Погба Поль   10' Гринвуд Мэйсон   85' (Мактоминай Скотт (   85') Фернандеш Бруну   90' (Матич Неманья (   90') Марсьяль Антони   85' (Рэшфорд Маркус (   85') Кавани Эдинсон
Запасные: Мата Хуан Ван де Бек Донни Джеймс Дэниэл Теллес Алекс Туанзебе Аксел Хендерсон Дин
20 января. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Юнайтед, Фулхэм, Поль Погба, Эдинсон Кавани
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Комментарии (1)
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0
Element-22
21 Января 2021, 01:29

Ну неужели Погба не хочет всегда быть таким капитальным красаучиком?:) Может ведь!
Вообще сложилось ощущение, что к Фулхэму из-за двух матчей с колбасой совсем не готовились. Ладно хоть победили.

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