Голы Кавани и Погба принесли «Манчестер Юнайтед» победу над «Фулхэмом» и первое место

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21 Января 2021, 01:14,
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«Манчестер Юнайтед» вернулся на первое место в турнирной таблице, одолев «Фулхэм» в матче Премьер-лиги. Уже на первых минут «красные дьяволы» неудачно сыграли в обороне, упустив Адемолу Лукмена, который оказался сам перед Давидом де Хеа и обыграл его. В середине первого тайма Бруну Фернандеш плотно пробил в штангу, а в следующей атаке Эдинсон Кавани здорово сыграл на подборе и в упор забил мяч. Решающим стал эпизод после перерыва, когда Поль Погба от правого угла штрафной метко пробил в дальнюю часть ворот. На это лондонцы не смогли адекватно ответить - победа «МЮ» (2:1).
Протокол игры
|(1:0) Лукмен Адемола 5'
|21' Кавани Эдинсон (1:1)
|65' Погба Поль (1:2)
Ареола Альфонс • Эйна Ола 69' 83' ( Митрович Александр ( 83') • Андерсен Йоаким • Адарабиойо Олуватосин • Тете Кенни • Замбо-Ангисса Андре-Франк 12' 79' ( Лемина Марио ( 79') • Рид Харрисон • Брайан Джо • 62'Лофтус-Чик Рубен • Лукмен Адемола • Кавалейру Иван 71' ( Камара Абубакар ( 71')
Запасные: Родак Марек • Гектор Майкл • Одои Денис • Рим Тим • Кебано Нескенс • Онома Джошуа
Де Хеа Давид • Уан-Биссака Аарон • Байи Эрик • Магуайр Гарри • Шоу Люк • Фред Сантос • Погба Поль • 10'Гринвуд Мэйсон 85' ( Мактоминай Скотт ( 85') • Фернандеш Бруну 90' ( Матич Неманья ( 90') • Марсьяль Антони 85' ( Рэшфорд Маркус ( 85') • Кавани Эдинсон
Запасные: Мата Хуан • Ван де Бек Донни • Джеймс Дэниэл • Теллес Алекс • Туанзебе Аксел • Хендерсон Дин
20 января. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Фулхэм, Поль Погба, Эдинсон Кавани
Ну неужели Погба не хочет всегда быть таким капитальным красаучиком?:) Может ведь!
Вообще сложилось ощущение, что к Фулхэму из-за двух матчей с колбасой совсем не готовились. Ладно хоть победили.