Голы Кавани и Погба принесли «Манчестер Юнайтед» победу над «Фулхэмом» и первое место

«Манчестер Юнайтед» вернулся на первое место в турнирной таблице, одолев «Фулхэм» в матче Премьер-лиги. Уже на первых минут «красные дьяволы» неудачно сыграли в обороне, упустив Адемолу Лукмена, который оказался сам перед Давидом де Хеа и обыграл его. В середине первого тайма Бруну Фернандеш плотно пробил в штангу, а в следующей атаке Эдинсон Кавани здорово сыграл на подборе и в упор забил мяч. Решающим стал эпизод после перерыва, когда Поль Погба от правого угла штрафной метко пробил в дальнюю часть ворот. На это лондонцы не смогли адекватно ответить - победа «МЮ» (2:1).