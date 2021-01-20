Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Арсенал» интересуется Эдегором

20 Января 2021, 22:18,

Global Look Press

Полузащитник мадридского «Реала» Мартин Эдегор может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщил журналист Пол Гилмор в «Твиттере», предложение «Реалу» по Эдегору сделал «Арсенал». «Сливочные» пока не приняли окончательного решения. Отмечается, что главный тренер «канониров» Микель Артета является поклонником таланта Эдегора, он готов предоставить футболисту игровое время.

22-летний норвежец сыграл девять матчей за «Реал» в нынешнем сезоне, но голевыми действиями не отметился. Действующее соглашение Мартина с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Арсенал Лондон, Трансферы футбола - зима 2021, Мартин Эдегор
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