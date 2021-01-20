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Гарсия не перейдёт в «Барселону» зимой

20 Января 2021, 21:24,

Global Look Press

Защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия не перейдёт в «Барселону» в зимнее трансферное окно.

Как сообщил журналист Алекс Пинтанель в «Твиттере», «сине-гранатовые» не могут позволить себе Гарсию в январе из-за финансовых проблем. Отмечается, что испанец перейдёт в «Барселону» летом на правах свободного агента.

20-летний защитник является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне Гарсия сыграл за «Манчестер Сити» семь матчей во всех сезонах, но голевыми действиями не отметился.

Отметим, что Эрик в сентябре дебютировал за сборную Испании и уже успел сыграть четыре матче за национальную команду своей страны.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Манчестер Сити, Эрик Гарсия
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