Гарсия не перейдёт в «Барселону» зимой

Защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия не перейдёт в «Барселону» в зимнее трансферное окно.

Как сообщил журналист Алекс Пинтанель в «Твиттере», «сине-гранатовые» не могут позволить себе Гарсию в январе из-за финансовых проблем. Отмечается, что испанец перейдёт в «Барселону» летом на правах свободного агента.

20-летний защитник является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне Гарсия сыграл за «Манчестер Сити» семь матчей во всех сезонах, но голевыми действиями не отметился.

Отметим, что Эрик в сентябре дебютировал за сборную Испании и уже успел сыграть четыре матче за национальную команду своей страны.