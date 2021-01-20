Тухель – приоритет «Челси» на случай увольнения Лэмпарда, клуб уже контактировал с агентами

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20 Января 2021, 17:50,
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Представители «Челси» контактировали с агентами немецкого тренера Томаса Тухеля, который был уволен из «ПСЖ» в конце прошлого года. Об этом в Twitter сообщает норвежский журналист Ян Оге Фьортфорт, работающих в нескольких медиа, в частности в ESPN.
При этом, как пишет журналист в Twitter, решение по поводу будущего Фрэнка Лэмпарда ещё не принято. Если «Челси» решит попрощаться с молодым тренером, Тухель будет приоритетным кандидатом для лондонского клуба.
Отметим, что на сегодняшний день «Челси» занимает только восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Челси, Томас Тухель
Поздняк уже метаться. Самый оптимальный вариант уплыл в Париж.
Да, полностью согласен, это правда! И МЮ тоже проспал.
Скорее это некий маневр, чтобы Холанд сюда пришел. Будет тогда не плохое трио из немцев. Я думаю, что они тогда заиграют... а пока что-то не понятное у нас...
Какая связь? Холланд в бытность Тухеля в Дортмунде ещё в школу ходил. И каким боком Холланд, этнический норвежец, рождённый в английском - подчеркиваю, английском - городе Лидс, составит в компании с Вернером и Хавертсом немецкое трио? Ах, да, он же в Германии играет... Ну, тогда норм)))
ЗЫ: А у вас пузо не лопнет, если ещё и Холланд к вам придёт? Как-то странно: после несусветных, дорогущих и, как оказалось, не слишком нужных летних приобретений хотеть ещё...
Тухель в 2018 году еще Дортмундом руководил... Я как версию, не знаю...
Лучше уж Лэмпард.
Тухель может и вдохнет в команду новые силы, но через год, он поссорится с Грановской, и точно так же уйдет. Как Маур, Конте и Сарри.