Тухель – приоритет «Челси» на случай увольнения Лэмпарда, клуб уже контактировал с агентами

Представители «Челси» контактировали с агентами немецкого тренера Томаса Тухеля, который был уволен из «ПСЖ» в конце прошлого года. Об этом в Twitter сообщает норвежский журналист Ян Оге Фьортфорт, работающих в нескольких медиа, в частности в ESPN.

При этом, как пишет журналист в Twitter, решение по поводу будущего Фрэнка Лэмпарда ещё не принято. Если «Челси» решит попрощаться с молодым тренером, Тухель будет приоритетным кандидатом для лондонского клуба.

Отметим, что на сегодняшний день «Челси» занимает только восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.