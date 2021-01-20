Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Тухель – приоритет «Челси» на случай увольнения Лэмпарда, клуб уже контактировал с агентами

20 Января 2021, 17:50,

Global Look Press

Представители «Челси» контактировали с агентами немецкого тренера Томаса Тухеля, который был уволен из «ПСЖ» в конце прошлого года. Об этом в Twitter сообщает норвежский журналист Ян Оге Фьортфорт, работающих в нескольких медиа, в частности в ESPN.

При этом, как пишет журналист в Twitter, решение по поводу будущего Фрэнка Лэмпарда ещё не принято. Если «Челси» решит попрощаться с молодым тренером, Тухель будет приоритетным кандидатом для лондонского клуба.

Отметим, что на сегодняшний день «Челси» занимает только восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Томас Тухель
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (6)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
1
Matteo
20 Января 2021, 19:36

Поздняк уже метаться. Самый оптимальный вариант уплыл в Париж.

0
Oleg-Chelsea
20 Января 2021, 19:38

Да, полностью согласен, это правда! И МЮ тоже проспал.

0
Oleg-Chelsea
20 Января 2021, 18:23

Скорее это некий маневр, чтобы Холанд сюда пришел. Будет тогда не плохое трио из немцев. Я думаю, что они тогда заиграют... а пока что-то не понятное у нас...

1
Tytus
20 Января 2021, 19:33

Какая связь? Холланд в бытность Тухеля в Дортмунде ещё в школу ходил. И каким боком Холланд, этнический норвежец, рождённый в английском - подчеркиваю, английском - городе Лидс, составит в компании с Вернером и Хавертсом немецкое трио? Ах, да, он же в Германии играет... Ну, тогда норм)))
ЗЫ: А у вас пузо не лопнет, если ещё и Холланд к вам придёт? Как-то странно: после несусветных, дорогущих и, как оказалось, не слишком нужных летних приобретений хотеть ещё...

0
Oleg-Chelsea
20 Января 2021, 19:37

Тухель в 2018 году еще Дортмундом руководил... Я как версию, не знаю...

0
fireland
20 Января 2021, 18:06

Лучше уж Лэмпард.
Тухель может и вдохнет в команду новые силы, но через год, он поссорится с Грановской, и точно так же уйдет. Как Маур, Конте и Сарри.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола