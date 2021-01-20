​Папастатопулос покинул «Арсенал»

Сократис Папастатопулос более не является футболистом «Арсенала». Лондонский клуб посредством своего официального сайта объявил о расторжении контракта с греческим защитником. Теперь 32-летний футболист сможет заняться поиском нового клуба.

Папастатопулос перешёл в «Арсенал» из дортмундской «Боруссии» летом 2018 года. За два с половиной года защитник провёл за «канониров» шестьдесят девять матчей во всех соревнованиях. На счету футболиста шесть голов и два результативных паса на партнёров.

Ранее сообщалось, что Сократис может перебраться в испанский «Бетис».