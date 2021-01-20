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​Папастатопулос покинул «Арсенал»

20 Января 2021, 17:26,

Global Look Press

Сократис Папастатопулос более не является футболистом «Арсенала». Лондонский клуб посредством своего официального сайта объявил о расторжении контракта с греческим защитником. Теперь 32-летний футболист сможет заняться поиском нового клуба.

Папастатопулос перешёл в «Арсенал» из дортмундской «Боруссии» летом 2018 года. За два с половиной года защитник провёл за «канониров» шестьдесят девять матчей во всех соревнованиях. На счету футболиста шесть голов и два результативных паса на партнёров.

Ранее сообщалось, что Сократис может перебраться в испанский «Бетис».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Арсенал Лондон, Сократис Папастатопулос
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Комментарии (1)
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0
Tytus
20 Января 2021, 18:33

Grandpa, what did you daddy buy for - спросил бы я Арсена, подари
мне судьба встречу с ним)))

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