​Папастатопулос покинул «Арсенал»

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20 Января 2021, 17:26,
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Сократис Папастатопулос более не является футболистом «Арсенала». Лондонский клуб посредством своего официального сайта объявил о расторжении контракта с греческим защитником. Теперь 32-летний футболист сможет заняться поиском нового клуба.
Папастатопулос перешёл в «Арсенал» из дортмундской «Боруссии» летом 2018 года. За два с половиной года защитник провёл за «канониров» шестьдесят девять матчей во всех соревнованиях. На счету футболиста шесть голов и два результативных паса на партнёров.
Ранее сообщалось, что Сократис может перебраться в испанский «Бетис».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Арсенал Лондон, Сократис Папастатопулос
Grandpa, what did you daddy buy for - спросил бы я Арсена, подари
мне судьба встречу с ним)))