Лэмпард ответил на вопрос о возможной отставке

Наставник лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард ответил на вопрос о своем возможном увольнении с поста главного тренера «пенсионеров».

«Не могу контролировать свое будущее. Мне задают эти вопросы уже несколько недель. Я согласился возглавить «Челси», понимая, что могут возникнуть трудности. Клуб не был готов к конкуренции из-за трансферного бана. Сейчас же у нас появились новые футболисты, которые пытаются набрать форму и адаптироваться», - передает слова тренера портал Goal.

По итогам 19 туров чемпионата Англии «Челси» набрал 29 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.