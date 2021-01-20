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Лэмпард ответил на вопрос о возможной отставке

20 Января 2021, 10:59,

twitter.com

Наставник лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард ответил на вопрос о своем возможном увольнении с поста главного тренера «пенсионеров».

«Не могу контролировать свое будущее. Мне задают эти вопросы уже несколько недель. Я согласился возглавить «Челси», понимая, что могут возникнуть трудности. Клуб не был готов к конкуренции из-за трансферного бана. Сейчас же у нас появились новые футболисты, которые пытаются набрать форму и адаптироваться», - передает слова тренера портал Goal.

По итогам 19 туров чемпионата Англии «Челси» набрал 29 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Фрэнк Лэмпард
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