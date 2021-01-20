Лэмпард: «Меня беспокоит спад в игре «Челси»

Рулевой лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард пообщался с журналистами после поединка 18-го тура Премьер-лиги против «Лестера». Встреча завершилась поражением «пенсионеров» со счетом 0:2.

«Соперник был быстрее нас, они находятся в прекрасной форме. Нам не хватало резкости во многих моментах. Меня беспокоит спад в игре команды. Нынешние результаты - явно не то, к чему мы стремимся. Необходимо проявить характер, чтобы выбраться из этой ямы», - приводит слова специалиста издание BBC Sport.

По итогам 19 туров чемпионата Англии «Челси» набрал 29 баллов и занимает девятое место в турнирной таблице. «Лестер» с 38 очками располагается на первой строчке.