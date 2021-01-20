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Боль Лэмпарда и триумф Роджерса: «Лестер» легко обыграл «Челси», выйдя на первое место АПЛ

20 Января 2021, 01:07,

Global Look Press

Центральный матч перенесённого 18-го тура АПЛ состоялся на «Кинг Пауэр», «Лестер» принимал «Челси».

Протокол игры  
Лестер 2:0 Челси
(1:0) Ндиди Уилфред 6'    
(2:0) Мэддисон Джеймс 41'    
Шмейхель Каспер Кастань Тимоти Фофана Уэсли   85' Эванс Джонни Джастин Джеймс Ндиди Уилфред Олбрайтон Марк   77' (Рикарду Перейра II (   77') Тилеманс Юри Мэддисон Джеймс   76' (Перес Айосе (   76') Барнс Харви Варди Джейми   88' (Ихеаначо Келечи (   88')
Запасные: Амарти Даниэль Чодури Хамза Юндер Дженгиз Сёюнджю Чаглар Томас Люк Уорд Дэнни II
Менди Эдуар Джеймс Рис II Рюдигер Антонио Силва Тьяго Чилуэлл Бен Маунт Мэйсон Ковачич Матео   52' Хадсон-Одои Каллум   68' (Вернер Тимо (   68') Хаверц Кай   29'   67' (Зиеш Хаким (   67'   89') Пулишич Кристиан Абрахам Тэмми
Запасные: Эмерсон Палмиери Зума Курт Гилмор Билли Аспиликуэта Сесар Жоржиньо II Кристенсен Андреас Аррисабалага Кепа
19 января. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).

 

С трудом «Челси» прервал свою чёрную полосу, на прошлых выходных со скрипом обыграв «Фулхэм» в лондонском дерби. Аутсайдер целый тайм был в меньшинстве, но «синие» задавили соперника только благодаря ошибке Ареола. Хаверц на поле не вышел вовсе, а Вернер появился и загубил стопроцентный момент. Победа добыта - это радостно, но на выезде в Лестер считать «Челси» фаворитом было бы смешно.

Футболисты Роджерса вот уже шесть матчей не проигрывают, за эту серию взобравшись на третье место. «Лисы» опередили «Ливерпуль» с «Тоттенхэмом», впереди только два клуба из Манчестера, которые «Лестер» махом мог опередить. Нужно было только обыграть дома буксующий «Челси». Роджерс всем лидерам нашёл место в старте, а Лэмпард опять с экспериментами - вернул в основу Хаверца и Абрахама, усадил на лавку Зиеша и Жоржиньо.

Embed from Getty Images

Для «Челси» матч начался обескураживающее. Сначала случилось подобие натиска «синих», а потом угловой «Лестера» закончился быстрым голом. Не успела начаться седьмая минута, как прострел Олбрайтона с правого края пролетел гущу игроков, доставшись Ндиди на дуге штрафной площади. Уилфрид пробил не лучшим образом, киксанул слегка, но мяч всё равно в сетке оказался, попутно задев штангу - 1:0.

«Лестер» и далее смотрелся веселее, как-то конкретнее. Джеймс Мэддисон мощно пробил в перекладину с 20 метров. Ему вообще часто давали бить со средней дистанции, что сильно напрягало Менди. К концу тайма игра выровнялась и гости были близки к 1:1. Пулишич заработал пенальти, который минутой позже Посон переквалифицировал в опаснейший штрафной удар. Маунт пробил ужасно, а спустя ещё минут надежды «Челси» рухнули.

Embed from Getty Images

Вместо «близкой» ничьей гости получили 0:2. Оборона гостей провалилась, Джеймс зачем-то пришёл за Варди, оголив свой фланг. Рис свалил Джейми и стал смотреть на судью вместе с остальными защитниками, а Мэддисон пока выбежал из-за спин и замкнул дальнюю штангу - 0:2. Этот счёт обещал скорое увольнение Фрэнка Лэмпарда, если верить британским СМИ. На тренера «Челси» жалко было смотреть, он натурально не понимал, что с его командой происходит. А «синие» тем временем чуть не устроились на третий мяч, но Джастин ударом с угла вратарской в створ не попал.

«Челси» к третьему голу приближался как мог. Олбрайтон забил из офсайда, Менди спас ногой после удара Тилеманса. «Лестер» смотрелся намного лучше, хотя отыгрываться надо было гостям, не понимавшим как это сделать. Усилившийся тушил редкие попытки «Челси» отыграться. К концу матча темп упал знатно, забрав шансы гостей на приемлемый результат, хоть и случился гол Вернера из офсайда. «Лестер» победил и выбрался на первую строчку, пока свои матчи не провели клубы из Манчестера. А вот под Фрэнки Лэмпардом кресло закачалось с невероятной амплитудой.
Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Челси, Лестер
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Комментарии (2)
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0
ARTUR
20 Января 2021, 01:25

Лестер приятно удивляет , а Челсяки неожиданно для меня сдулись...

0
ингерман
20 Января 2021, 01:17

ай.. красавчеги! )))

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