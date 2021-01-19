«Вест Хэм» не без проблем обыграл аутсайдера

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19 Января 2021, 22:50,
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«Вест Хэм» завершил первый круг чемпионата Англии домашним матчем с аутсайдером, «Вест Бромвичем». «Молотобойцы» имели ощутимый перевес, но смогли обыграть соперника лишь в один мяч. Джаррод Боуэн на 45-й минуте вколотил мяч в сетку после флангового навеса, на что гости после перерыва ответили красивым прорывом к воротам Матеуса Перейры. Все решилось в середине второго тайма, когда после навеса на дальнюю штангу только-только вышедший на замену Андрей Ярмоленко головой отбросил мяч Майклу Антонио, который не пощадил соперников, метко пробив в падении с разворота.
После победы со счетом 2:1 «Вест Хэм» с 32 очками вышел на седьмое место.
Протокол игры
|Вест Хэм
|2:1
|Вест Бромвич
|(1:0) Боуэн Джаррод 45'
|51' Перейра Матеус (1:1)
|(2:1) Антонио Майкл 66'
Фабьянски Лукаш • Цоуфал Владимир • Доусон Крэйг • Огбонна Анджело • Крессуэлл Арон • Соучек Томаш • Райс Деклан • Боуэн Джаррод • Лансини Мануэль 62' ( Ярмоленко Андрей ( 62') • Бенрахма Саид 62' ( Форнальс Пабло ( 62') • Антонио Майкл 84' ( Ноубл Марк ( 84')
Запасные: Фредерик Алвес Ибсен • Джонсон Бен • Фредерикс Райан • Бальбуэна Фабиан • Диоп Исса • Рэндолф Даррен
Джонстон Сэм • О'Ши Дара • Аджайи Олувасемилого • Бартли Кайл • Гиббс Киран • Галлахер Конор • Ливермор Джейк 80' ( Робсон-Кану Хэл ( 80') • Сойерс Ромен • Гросицки Камил 70' ( Ферлонг Дарнелл ( 70') • Перейра Матеус • Робинсон Каллум
Запасные: Иванович Бранислав • Филд Сэм • Баттон Дэвид • Пелтьер Ли • Кровинович Филип • Кипре Седрик • Эдвардс Кайл
19 января. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Вест Хэм, Вест Бромвич