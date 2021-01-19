«Вест Хэм» не без проблем обыграл аутсайдера

«Вест Хэм» завершил первый круг чемпионата Англии домашним матчем с аутсайдером, «Вест Бромвичем». «Молотобойцы» имели ощутимый перевес, но смогли обыграть соперника лишь в один мяч. Джаррод Боуэн на 45-й минуте вколотил мяч в сетку после флангового навеса, на что гости после перерыва ответили красивым прорывом к воротам Матеуса Перейры. Все решилось в середине второго тайма, когда после навеса на дальнюю штангу только-только вышедший на замену Андрей Ярмоленко головой отбросил мяч Майклу Антонио, который не пощадил соперников, метко пробив в падении с разворота.

После победы со счетом 2:1 «Вест Хэм» с 32 очками вышел на седьмое место.