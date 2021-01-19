Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Вест Хэм» не без проблем обыграл аутсайдера

19 Января 2021, 22:50,

Global Look Press

«Вест Хэм» завершил первый круг чемпионата Англии домашним матчем с аутсайдером, «Вест Бромвичем». «Молотобойцы» имели ощутимый перевес, но смогли обыграть соперника лишь в один мяч. Джаррод Боуэн на 45-й минуте вколотил мяч в сетку после флангового навеса, на что гости после перерыва ответили красивым прорывом к воротам Матеуса Перейры. Все решилось в середине второго тайма, когда после навеса на дальнюю штангу только-только вышедший на замену Андрей Ярмоленко головой отбросил мяч Майклу Антонио, который не пощадил соперников, метко пробив в падении с разворота.

После победы со счетом 2:1 «Вест Хэм» с 32 очками вышел на седьмое место.

Протокол игры  
Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич
(1:0) Боуэн Джаррод 45'    
    51' Перейра Матеус (1:1)
(2:1) Антонио Майкл 66'    
Фабьянски Лукаш Цоуфал Владимир Доусон Крэйг Огбонна Анджело Крессуэлл Арон Соучек Томаш Райс Деклан Боуэн Джаррод Лансини Мануэль   62' (Ярмоленко Андрей (   62') Бенрахма Саид   62' (Форнальс Пабло (   62') Антонио Майкл   84' (Ноубл Марк (   84')
Запасные: Фредерик Алвес Ибсен Джонсон Бен Фредерикс Райан Бальбуэна Фабиан Диоп Исса Рэндолф Даррен
Джонстон Сэм О'Ши Дара Аджайи Олувасемилого Бартли Кайл Гиббс Киран Галлахер Конор Ливермор Джейк   80' (Робсон-Кану Хэл (   80') Сойерс Ромен Гросицки Камил   70' (Ферлонг Дарнелл (   70') Перейра Матеус Робинсон Каллум
Запасные: Иванович Бранислав Филд Сэм Баттон Дэвид Пелтьер Ли Кровинович Филип Кипре Седрик Эдвардс Кайл
19 января. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Вест Хэм, Вест Бромвич
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