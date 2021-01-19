​«Манчестер Юнайтед» начнёт переговоры по Санчо весной

«Манчестер Юнайтед» начнёт переговоры по трансферу вингера Джейдона Санчо весной. Об этом сообщает Sky Sports.

Английский клуб ещё в прошлом году хотел подписать Санчо, но тогда сделка не состоялась. Между тем, в «Боруссии» несколько недель назад заявили, что отвлечение на слухи повлияло на показатели двадцатилетнего футболиста.

В сезоне 2020/2021 Джейдон Санчо провёл двадцать один матч во всех соревнованиях. Вингер забил шесть голов и отдал одиннадцать голевых передач на партнёров по команде. Авторитетный портал transfermarkt оценивает футболиста в 100 миллионов евро.