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​«Манчестер Юнайтед» начнёт переговоры по Санчо весной

19 Января 2021, 17:57,

Global Look Press

«Манчестер Юнайтед» начнёт переговоры по трансферу вингера Джейдона Санчо весной. Об этом сообщает Sky Sports.

Английский клуб ещё в прошлом году хотел подписать Санчо, но тогда сделка не состоялась. Между тем, в «Боруссии» несколько недель назад заявили, что отвлечение на слухи повлияло на показатели двадцатилетнего футболиста.

В сезоне 2020/2021 Джейдон Санчо провёл двадцать один матч во всех соревнованиях. Вингер забил шесть голов и отдал одиннадцать голевых передач на партнёров по команде. Авторитетный портал transfermarkt оценивает футболиста в 100 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Боруссия Дортмунд, Джейдон Санчо, Трансферы футбола - лето 2021
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