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​Гвардиола: «Мы никого не купим зимой»

19 Января 2021, 15:36,

Global Look Press

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос по поводу возможного усиления в зимнее трансферное окно.

Ходили слухи, что «горожане» могут подписать центрального нападающего из-за частых травм Серхио Агуэро.

«Мы никого не подпишем во время зимнего трансферного окна. Мы не обсуждали это, но мы закончим сезон с теми футболистами, которые есть у нас сейчас», - рассказал Гвардиола beIN Sports.

На текущий момент «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда Хосепа Гвардиолы на два очка отстаёт от соседей из «Манчестер Юнайтед», проведя на игру меньше.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
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