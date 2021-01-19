«Челси» может уволить Лэмпарда в случае поражения от «Лестера»

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард находится на грани увольнения, об этом информирует издание talkSPORT.

Согласно данным источника, руководство «пенсионеров» отправит в отставку специалиста, если в сегодняшнем матче команда проиграет «Лестеру». Боссы клуба недовольны результатами в нынешнем сезоне, учитывая потраченные деньги на трансферы.

Матч «Лестер» - «Челси» состоится на стадионе «Кинг Пауэр» во вторник, 19-го января. Стартовый свисток прозвучит в 23:15 по московскому времени.

В настоящий момент «пенсионеры» занимают лишь седьмое место в турнирной таблице АПЛ.