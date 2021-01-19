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«Челси» может уволить Лэмпарда в случае поражения от «Лестера»

19 Января 2021, 13:57,

Global Look Press

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард находится на грани увольнения, об этом информирует издание talkSPORT.

Согласно данным источника, руководство «пенсионеров» отправит в отставку специалиста, если в сегодняшнем матче команда проиграет «Лестеру». Боссы клуба недовольны результатами в нынешнем сезоне, учитывая потраченные деньги на трансферы.

Матч «Лестер» - «Челси» состоится на стадионе «Кинг Пауэр» во вторник, 19-го января. Стартовый свисток прозвучит в 23:15 по московскому времени.

В настоящий момент «пенсионеры» занимают лишь седьмое место в турнирной таблице АПЛ.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Лестер, Фрэнк Лэмпард
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Комментарии (4)
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0
Misha_diablo_football
19 Января 2021, 15:01

Доходы должны быт примерно на уровне расходов, большие вливания требуют больших результатов ....

1
fireland
19 Января 2021, 14:53
Все мы #сдетствазалестер
0
fireland
19 Января 2021, 14:53
Притопить за Лестер шоле
0
feldkurat
19 Января 2021, 14:38

А может и не уволить

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