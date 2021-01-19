Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Лэмпард: «В атаке «Челси» нет машин по производству голов и ассистов»

19 Января 2021, 11:51,

Global Look Press

Рулевой лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о нынешнем составе своей команды.

«У «Челси» молодой состав, особенно в нападении. В атаке у нас сейчас нет футболистов, которые являются машинами по производству голов и ассистов. В команде больше нет Эдена Азара и Диего Косты. Сейчас мы заняты развитием тех футболистов, которые есть сейчас в команде», - приводит слова специалиста портал Goal.com.

После 18 туров чемпионата Англии «пенсионеры» набрали 29 баллов и занимают лишь седьмую строчку в турнирной таблице. Следующий поединок «Челси» проведет на выезде против «Лестера».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Фрэнк Лэмпард
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
RedMonk
19 Января 2021, 11:57

Начинает жопу прикрывать, знает что лисы его вынесут!

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире
Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола