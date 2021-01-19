Лэмпард: «В атаке «Челси» нет машин по производству голов и ассистов»

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19 Января 2021, 11:51,
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Рулевой лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о нынешнем составе своей команды.
«У «Челси» молодой состав, особенно в нападении. В атаке у нас сейчас нет футболистов, которые являются машинами по производству голов и ассистов. В команде больше нет Эдена Азара и Диего Косты. Сейчас мы заняты развитием тех футболистов, которые есть сейчас в команде», - приводит слова специалиста портал Goal.com.
После 18 туров чемпионата Англии «пенсионеры» набрали 29 баллов и занимают лишь седьмую строчку в турнирной таблице. Следующий поединок «Челси» проведет на выезде против «Лестера».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Челси, Фрэнк Лэмпард
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