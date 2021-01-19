Артета: «Грустно наблюдать за уходом Озила из «Арсенала»

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о грядущем переходе немецкого хавбека Месута Озила в стамбульский «Фенербахче».

«Озил уже прибыл в Турцию. Он пройдет медицинский осмотр, после чего подпишет все бумаги. Как только трансфер будет оформлен, мы сообщил об этом. Грустно наблюдать за тем, как такие игроки покидают «Арсенал», - передает слова испанского тренера издание BBC Sport.

Ранее стало известно, что Месут Озил договорился с «канонирами» о досрочном расторжении контракта. Трудовой договор между сторонами был рассчитан до середины 2021-го года.