Артета: «Грустно наблюдать за уходом Озила из «Арсенала»

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19 Января 2021, 10:19,
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Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о грядущем переходе немецкого хавбека Месута Озила в стамбульский «Фенербахче».
«Озил уже прибыл в Турцию. Он пройдет медицинский осмотр, после чего подпишет все бумаги. Как только трансфер будет оформлен, мы сообщил об этом. Грустно наблюдать за тем, как такие игроки покидают «Арсенал», - передает слова испанского тренера издание BBC Sport.
Ранее стало известно, что Месут Озил договорился с «канонирами» о досрочном расторжении контракта. Трудовой договор между сторонами был рассчитан до середины 2021-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Месут Озил, Микель Артета
Да а ему не грустно сидеть на банке и ждать не понятно чего
Грустно? Я далеко не поклонник Озила, но спрошу: а не включать его в обе заявки было как - весело, или тоже грустно? По-моему, уместнее было ограничиться пожеланиями успеха в Фенере, а не делать реверансы задним числом.