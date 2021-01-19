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Артета: «Грустно наблюдать за уходом Озила из «Арсенала»

19 Января 2021, 10:19,

Global Look Press

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о грядущем переходе немецкого хавбека Месута Озила в стамбульский «Фенербахче».

«Озил уже прибыл в Турцию. Он пройдет медицинский осмотр, после чего подпишет все бумаги. Как только трансфер будет оформлен, мы сообщил об этом. Грустно наблюдать за тем, как такие игроки покидают «Арсенал», - передает слова испанского тренера издание BBC Sport.

Ранее стало известно, что Месут Озил договорился с «канонирами» о досрочном расторжении контракта. Трудовой договор между сторонами был рассчитан до середины 2021-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Месут Озил, Микель Артета
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Комментарии (2)
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0
RedMonk
19 Января 2021, 11:53

Да а ему не грустно сидеть на банке и ждать не понятно чего

2
Tytus
19 Января 2021, 11:07

Грустно? Я далеко не поклонник Озила, но спрошу: а не включать его в обе заявки было как - весело, или тоже грустно? По-моему, уместнее было ограничиться пожеланиями успеха в Фенере, а не делать реверансы задним числом.

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