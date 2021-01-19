Алли настроен перейти в «ПСЖ» до закрытия трансферного окна

Хавбек лондонского «Тоттенхэма» Деле Алли убежден, что в скором времени пополнит ряды французского «ПСЖ». Об этом информирует издание The Sun

Согласно данным источника, полузащитник рассчитывает перейти в парижский гранд до закрытия зимнего трансферного окна. Речь идет об арендном соглашении.

Алли стремится перебраться в «ПСЖ», поскольку не получает стабильной игровой практики в английском коллективе.

Деле провел всего 12 поединков за «шпор» в текущем сезоне. Действующий трудовой договор игрока с лондонским клубом рассчитан до середины 2024-го года. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 38 миллионов евро.