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Алли настроен перейти в «ПСЖ» до закрытия трансферного окна

19 Января 2021, 09:00,

Global Look Press

Хавбек лондонского «Тоттенхэма» Деле Алли убежден, что в скором времени пополнит ряды французского «ПСЖ». Об этом информирует издание The Sun

Согласно данным источника, полузащитник рассчитывает перейти в парижский гранд до закрытия зимнего трансферного окна. Речь идет об арендном соглашении.

Алли стремится перебраться в «ПСЖ», поскольку не получает стабильной игровой практики в английском коллективе.

Деле провел всего 12 поединков за «шпор» в текущем сезоне. Действующий трудовой договор игрока с лондонским клубом рассчитан до середины 2024-го года. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 38 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Трансферы футбола - зима 2021, Деле Алли
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