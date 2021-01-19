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Артета: «Парти оказывает серьёзное влияние на игру «Арсенала»

19 Января 2021, 08:26,

Global Look Press

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета оценил игру полузащитника Томаса Парти в поединке 19-го тура английской Премьер-лиги против «Ньюкасла». Матч завершился уверенной победой «канониров» со счетом 3:0.

«Меня полностью устраивает игра Томаса, он прогрессирует от матча к матчу. Парти оказывает серьезное влияние на игру «Арсенала» и добавляет нам те качества, которые отличают его от других игроков. Нам нужно оберегать его, ведь в последние месяцы он довольно часто травмировался», - цитирует испанского тренера портал Goal.

По итогам 19 туров «Арсенал» набрал 27 баллов и занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Микель Артета, Томас Парти
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