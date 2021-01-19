«Арсенал» не заметил сопротивления «Ньюкасла», у Обамеянга дубль

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19 Января 2021, 00:50,
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Лондонский «Арсенал» продолжает набирать ход и стремительно отдаляться от зоны вылета. «Канониры» завершали первый круг АПЛ домашним матчем против «Ньюкасла» и просто смели соперника. В первом тайме Пьер-Эмерик Обамеянг с метра попал в штангу, а голкипер гостей выручил после рикошета. После перерыва было больше и моментов, и голов. Обамеянг открыл счет в контратаке, а вскоре неприкрытый Букайо Сака не мог промахнуться, расстреливая ворота. Точку поставил все тот же Пьер-Эмерик, которого Седрик Соареш вывел на пустую рамку.
3:0, и «Арсенал» наконец-то преодолел «Рубикон», переместившись в верхнюю часть таблицы.
Протокол игры
|(1:0) Обамеянг Пьер-Эмерик 50'
|(2:0) Сака Букайо 61'
|(3:0) Обамеянг Пьер-Эмерик 77'
Лено Бернд • Седрик Соареш • Холдинг Роб • Луис Давид • Тирни Киран • Парти Томас 67' ( Эльнени Мохамед ( 67') • Джака Гранит • Сака Букайо • Смит-Роу Эмил 82' ( Мартинелли Габриэл ( 82') • Обамеянг Пьер-Эмерик 80' ( Виллиан Боргес ( 80') • Ляказетт Александр
Запасные: Пепе Николя • Нкетиа Эдди • Уиллок Джо • Бельерин Эктор • Рунарссон Рунар • Габриэль дос Сантос
Дарлоу Карл • Крафт Эмиль • Ласcеллс Джамал • Кларк Киран • Льюис Джамал • Альмирон Мигель 87' ( Андерсон Эллиот ( 87') • Лонгстафф Мэттью 79' ( Хендрик Джефф ( 79') • Шелви Джонджо • Жоэлинтон • Кэрролл Эндрю 69' ( Мёрфи Джейкоб ( 69') • Уилсон Каллум
Запасные: Ритчи Мэтт • Хэйден Айзак • Дубравка Мартин • Йедлин Деандре • Лонгстафф Шон • Манкильо Хави
18 января. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Арсенал Лондон, Ньюкасл, Пьер-Эмерик Обамеянг