«Арсенал» не заметил сопротивления «Ньюкасла», у Обамеянга дубль

Лондонский «Арсенал» продолжает набирать ход и стремительно отдаляться от зоны вылета. «Канониры» завершали первый круг АПЛ домашним матчем против «Ньюкасла» и просто смели соперника. В первом тайме Пьер-Эмерик Обамеянг с метра попал в штангу, а голкипер гостей выручил после рикошета. После перерыва было больше и моментов, и голов. Обамеянг открыл счет в контратаке, а вскоре неприкрытый Букайо Сака не мог промахнуться, расстреливая ворота. Точку поставил все тот же Пьер-Эмерик, которого Седрик Соареш вывел на пустую рамку.

3:0, и «Арсенал» наконец-то преодолел «Рубикон», переместившись в верхнюю часть таблицы.