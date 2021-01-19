Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Арсенал» не заметил сопротивления «Ньюкасла», у Обамеянга дубль

19 Января 2021, 00:50,

Global Look Press

Лондонский «Арсенал» продолжает набирать ход и стремительно отдаляться от зоны вылета. «Канониры» завершали первый круг АПЛ домашним матчем против «Ньюкасла» и просто смели соперника. В первом тайме Пьер-Эмерик Обамеянг с метра попал в штангу, а голкипер гостей выручил после рикошета. После перерыва было больше и моментов, и голов. Обамеянг открыл счет в контратаке, а вскоре неприкрытый Букайо Сака не мог промахнуться, расстреливая ворота. Точку поставил все тот же Пьер-Эмерик, которого Седрик Соареш вывел на пустую рамку.

3:0, и «Арсенал» наконец-то преодолел «Рубикон», переместившись в верхнюю часть таблицы.

Протокол игры  
Арсенал 3:0 Ньюкасл
(1:0) Обамеянг Пьер-Эмерик 50'    
(2:0) Сака Букайо 61'    
(3:0) Обамеянг Пьер-Эмерик 77'    
Лено Бернд Седрик Соареш Холдинг Роб Луис Давид Тирни Киран Парти Томас   67' (Эльнени Мохамед (   67') Джака Гранит Сака Букайо Смит-Роу Эмил   82' (Мартинелли Габриэл (   82') Обамеянг Пьер-Эмерик   80' (Виллиан Боргес (   80') Ляказетт Александр
Запасные: Пепе Николя Нкетиа Эдди Уиллок Джо Бельерин Эктор Рунарссон Рунар Габриэль дос Сантос
Дарлоу Карл Крафт Эмиль Ласcеллс Джамал Кларк Киран Льюис Джамал Альмирон Мигель   87' (Андерсон Эллиот (   87') Лонгстафф Мэттью   79' (Хендрик Джефф (   79') Шелви Джонджо Жоэлинтон Кэрролл Эндрю   69' (Мёрфи Джейкоб (   69') Уилсон Каллум
Запасные: Ритчи Мэтт Хэйден Айзак Дубравка Мартин Йедлин Деандре Лонгстафф Шон Манкильо Хави
18 января. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Арсенал Лондон, Ньюкасл, Пьер-Эмерик Обамеянг
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