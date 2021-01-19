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Мустафи – Озилу: «Тебя запомнят королём ассистов»

19 Января 2021, 00:24,

Global Look Press

Защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи попрощался с Месутом Озилом, который в ближайшее время должен стать футболистом «Фенербахче».

«Брат, ты был самым неэгоистичным игроком из всех, с кем мне доводилось делить раздевалку, как на поле, так и за его пределами. Тебя навсегда запомнят королём ассистов. К сожалению, мы не смогли тебе помочь, когда ты нуждался в этом. Всего самого наилучшего», - написал Мустафи в «Твиттере».

Отметим, что «Арсенал» может покинуть и сам Мустафи. Интерес к 28-летнему немцу проявляют несколько европейских клубов, а его контракт с «канонирами» действует до конца сезона.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Месут Озил, Шкодран Мустафи
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