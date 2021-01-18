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Каррагер: «Не переживаю, что Салах покинет «Ливерпуль»

18 Января 2021, 23:55,

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Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер порассуждал относительно будущего Мохамеда Салаха.

«Салах является одним из тех игроков, кто может захотеть перейти в «Реал» или «Барселону». Не удивлюсь, если несколько лет назад он размышлял о переходе в эти клубы, но думаю, что мало кто готов заплатить огромные деньги за Мохамеда. Речь идёт о сумме, которая больше 100 миллионов евро, «Барселона» и «Реал» скорее будут смотреть в сторону Холанна, Мбаппе или даже Мане из-за возраста Салаха. У этих клубов есть проблемы с деньгами, поэтому я, будучи болельщиком «Ливерпуля», не переживаю, что египтянин покинет клуб», - цитирует Каррагера The Mirror.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ливерпуль, Мохамед Салах, Джейми Каррагер
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