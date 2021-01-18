Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Астон Вилла» близка к приобретению Сансона

18 Января 2021, 23:45,

Global Look Press

Полузащитник «Марселя» Морган Сансон может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщил журналист Джонни Северин в «Твиттере», футболистом интересуется «Астон Вилла». Переговоры уже ведутся, стороны близки к соглашению. Трансфер может состояться уже в ближайшее время.

26-летний Сансон сыграл восемнадцать матчей за «Марсель» во всех турнирах нынешнего сезона, забил два гола и отдал три голевые передачи. Действующее соглашение француза с «Марселем» будет действовать до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в двадцать миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Марсель, Астон Вилла, Трансферы футбола - зима 2021, Морган Сансон
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