«Астон Вилла» близка к приобретению Сансона

Полузащитник «Марселя» Морган Сансон может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщил журналист Джонни Северин в «Твиттере», футболистом интересуется «Астон Вилла». Переговоры уже ведутся, стороны близки к соглашению. Трансфер может состояться уже в ближайшее время.

26-летний Сансон сыграл восемнадцать матчей за «Марсель» во всех турнирах нынешнего сезона, забил два гола и отдал три голевые передачи. Действующее соглашение француза с «Марселем» будет действовать до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в двадцать миллионов евро.