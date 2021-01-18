Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Невилл рассказал, в каком случае «Манчестер Юнайтед» может стать чемпионом

18 Января 2021, 22:27,

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Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл не верит, что «манкунианцы» станут чемпионами в нынешнем сезоне.

«Думаю, что шансы «Манчестер Юнайтед» на победу в АПЛ невелики, «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» по-прежнему остаются двумя лучшими командами этой лиги. «Манкунианцы» могут победить, но это случится только в том случае, если невероятную игру будет показывать кто-то вроде Погба, конечно, он способен на такое. Он уверен в себе, Поль считает, что должен играть в лучших клубах в мире и выигрывать титулы – такой настрой очень важен», - цитирует Невилла Daily Mail.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» возглавляет турнирную таблицу АПЛ.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Поль Погба, Гари Невилл
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Комментарии (3)
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0
altmax
18 Января 2021, 23:26

Капец, дорогая редакция. На фотке Фил Невилл, а не Гари Невилл. Они братья, если что. За МЮ раньше играли вместе, Класс-92 и всё такое... Если слышали конечно. МЮ - футбольный клуб, если не в курсе)

1
Руслан Цимбалюк
18 Января 2021, 23:35

Спасибо, исправлено :)

0
altmax
18 Января 2021, 23:59

Фото огонь, молодцы)

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