Невилл рассказал, в каком случае «Манчестер Юнайтед» может стать чемпионом

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл не верит, что «манкунианцы» станут чемпионами в нынешнем сезоне.

«Думаю, что шансы «Манчестер Юнайтед» на победу в АПЛ невелики, «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» по-прежнему остаются двумя лучшими командами этой лиги. «Манкунианцы» могут победить, но это случится только в том случае, если невероятную игру будет показывать кто-то вроде Погба, конечно, он способен на такое. Он уверен в себе, Поль считает, что должен играть в лучших клубах в мире и выигрывать титулы – такой настрой очень важен», - цитирует Невилла Daily Mail.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» возглавляет турнирную таблицу АПЛ.