Невилл рассказал, в каком случае «Манчестер Юнайтед» может стать чемпионом

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18 Января 2021, 22:27,
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Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл не верит, что «манкунианцы» станут чемпионами в нынешнем сезоне.
«Думаю, что шансы «Манчестер Юнайтед» на победу в АПЛ невелики, «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» по-прежнему остаются двумя лучшими командами этой лиги. «Манкунианцы» могут победить, но это случится только в том случае, если невероятную игру будет показывать кто-то вроде Погба, конечно, он способен на такое. Он уверен в себе, Поль считает, что должен играть в лучших клубах в мире и выигрывать титулы – такой настрой очень важен», - цитирует Невилла Daily Mail.
Отметим, что «Манчестер Юнайтед» возглавляет турнирную таблицу АПЛ.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Юнайтед, Поль Погба, Гари Невилл
Капец, дорогая редакция. На фотке Фил Невилл, а не Гари Невилл. Они братья, если что. За МЮ раньше играли вместе, Класс-92 и всё такое... Если слышали конечно. МЮ - футбольный клуб, если не в курсе)
Спасибо, исправлено :)
Фото огонь, молодцы)