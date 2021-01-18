Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Лэмпард лестно отозвался о «Лестере»

18 Января 2021, 21:44,

Global Look Press

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард лестно отозвался о «Лестере».

«Думаю, что «Лестер» участвует в чемпионской гонке, учитывая их игру, результаты и место в турнирной таблице. В прошлом сезоне нам всё-таки удалось обойти их, но это было очень сложно, потому что «Лестер» - сильная команда с хорошими игроками и прекрасным тренером.

Но вы должны понимать, что сейчас слишком рано говорить о чемпионской гонке, необходимо сосредоточиться на своих выступлениях, только они могут вернуться нас на вершину», - цитирует Лэмпарда Sky Sports.

После восемнадцати туров «Челси» занимает седьмую строчку, а «Лестер» расположился на третьем месте в АПЛ.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси, Лестер, Фрэнк Лэмпард
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