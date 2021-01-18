Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард лестно отозвался о «Лестере».

«Думаю, что «Лестер» участвует в чемпионской гонке, учитывая их игру, результаты и место в турнирной таблице. В прошлом сезоне нам всё-таки удалось обойти их, но это было очень сложно, потому что «Лестер» - сильная команда с хорошими игроками и прекрасным тренером.

Но вы должны понимать, что сейчас слишком рано говорить о чемпионской гонке, необходимо сосредоточиться на своих выступлениях, только они могут вернуться нас на вершину», - цитирует Лэмпарда Sky Sports.

После восемнадцати туров «Челси» занимает седьмую строчку, а «Лестер» расположился на третьем месте в АПЛ.