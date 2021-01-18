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Переход Гарсии в «Барселону» будет зависеть от результатов президентских выборов

18 Января 2021, 21:28,

Global Look Press

Защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия может остаться в клубе до лета.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в своём подкасте, испанец вряд ли покинет английский клуб зимой. Переход Гарсии в «Барселону» будет зависеть от результатов президентских выборов. Отмечается, что летом «сине-гранатовые» точно подпишут контракт с защитником, если не удастся сделать этого сейчас.

В нынешнем сезоне 20-летний защитник сыграл семь матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, но голевыми действиями не отметился. Контракт Эрика с «горожанами» рассчитан до 30 июня 2021 года. Отметим, что Гарсия является воспитанником «Барселоны».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Манчестер Сити, Эрик Гарсия
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