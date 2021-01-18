Филиппини: «Я ожидал, что Гвардиола станет прекрасным тренером»

Бывший полузащитник «Лацио» Антонио Филиппини высказался о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле, с которым они вместе выступали за «Брешию».

«Я ожидал, что он станет прекрасным тренером. Пеп никогда не был высокомерным, у него была харизма. Он был ориентиром для нас в раздевалке. Гвардиола всегда хотел побеждать, в том числе и на тренировках.

Есть много тактиков победителей: Моуринью, Липпи, Капелло, но Пеп не такой. Он создал новый футбол, совершив революцию в игре», - цитирует Филиппини Sky Sport.

Отметим, что сегодня Гвардиоле исполнилось пятьдесят лет, он начал тренерскую карьеру в 2007 году.